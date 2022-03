FOTO: Guido Wietheuper OSC Außenseiter, Stream kostenpflichtig Was Sie zum Playoff-Start der Panthers in Herne wissen müssen Von Johannes Kapitza | 25.03.2022, 18:54 Uhr

Es gibt nicht viele Fans im Frauen-Basketball, die den Girolive-Panthers eine Überraschung zutrauen, wenn sie am Sonntag (16 Uhr) beim Herner TC in die Playoffs starten. Nach drei Niederlagen aus drei Begegnungen in dieser Saison ist der OSC Außenseiter beim frisch gebackenen Pokalsieger.