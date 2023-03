Unauffälliger Zuschauer beim Top Four in Osnabrück: NBA-Legende John Stockton. Foto: Helmut Kemme up-down up-down John Stockton als stolzer Vater NBA-Legende verfolgt Pokaltriumph der Tochter in Osnabrück Von Johannes Kleigrewe | 19.03.2023, 22:00 Uhr

Er ist eine lebende Basketball-Legende, dekoriert mit olympischem Gold, Auszeichnungen und Rekorden. Am Wochenende war John Stockton aber nur einer von vielen Zuschauern beim Top Four in Osnabrück. Von der Tribüne aus verfolgte er, wie seine Tochter Laura Stockton mit den TK Hannover Luchsen den Titel holte.