Was kommt auf die Panthers zu? Trainer Aleksandar Cuic ist vor der Liga-Tagung in Frankfurt gespannt (Archivbild). FOTO: Helmut Kemme Basketball-Tagung mit Konfliktpotenzial Panthers gegen Hauptrunden-Tabelle per Quotientenregelung Von Johannes Kapitza | 11.03.2022, 16:10 Uhr

Die Girolive-Panthers sind nach der Corona-Absage aus Halle spielfrei. Trotzdem tritt Trainer und Teammanager Aleksandar Cuic am Samstag eine wichtige Auswärtsfahrt an: In Frankfurt am Main tagt die Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) und berät darüber, wie die Saison trotz Pandemie und Nachholspielen zu Ende gebracht werden kann.