1998 wurden die Trainer (hier Jörg Scherz vom OSC) mit einer Harley Davidson in die Halle gefahren. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down Ein historischer Rückblick Harleys, Olympiasiegerin, Panne: So lief das Osnabrücker Top Four 1998 Von Sven Stahmann | 14.03.2023, 14:45 Uhr

Am kommenden Wochenende findet das Top Four, das deutsche Pokal-Finalturnier der Basketball-Frauen, zum dritten Mal in Osnabrück statt – bereits 1995 und 1998 kamen zahlreiche Fans in die OSC-Halle. Ein Rückblick auf Harley Davidsons, eine Olympiasiegerin bei der Halbzeitshow, haushohe Favoritinnen und eine Panne.