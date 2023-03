Jenny Strozyk freut sich beim Top Four an diesem Wochenende auf die Unterstützung von den Rängen. Foto: Michael Gründel up-down up-down Interview vor dem Top Four in Osnabrück Panthers-Kapitänin Strozyk: Mir fehlt noch die goldene Medaille Von Sven Stahmann und Johannes Kapitza | 16.03.2023, 17:40 Uhr

Die Girolive-Panthers treffen am Samstag in heimischer Halle im Halbfinale des DBBL-Pokals auf die VfL Viactiv-Astroladies Bochum. Brisant: Panthers-Kapitänin Jenny Strozyk ist gebürtige Bochumerin. Im Interview erklärt sie, wie dieses Aufeinandertreffen für sie wird, warum sie sich besonders auf die Unterstützung von der Tribüne freut und was für die Osnabrücker Basketballerinnen nach dem Pokal-Finalturnier in den Playoffs möglich ist.