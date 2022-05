Die Girolive-Panthers mit Kapitänin Jenny Strozyk heißen auch in den nächsten zwei Jahren Girolive-Panthers. FOTO: Helmut Kemme Girolive-Panthers behalten Namen Osnabrücker SC verlängert mit Hauptsponsor um zwei Jahre Von Sportredaktion | 17.05.2022, 13:01 Uhr

Die Girolive-Panthers, die im Herbst in ihre vierte Saison in der Basketball-Bundesliga gehen, werden auch in den nächsten zwei Jahren Girolive-Panthers heißen. Der Osnabrücker SC und die Sparkasse Osnabrück verlängerten ihre Kooperation.