Ex-Panthers-Spielerin Raus aus der Komfortzone: Basketballerin Eichmeyer wechselt nach England Von Ansgar Maßbaum | 10.08.2023, 07:10 Uhr Insgesamt sieben Jahr für die Panthers am Ball: Emma Eichmeyer. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down

Für die Osnabrücker Basketballerin Emma Eichmeyer muss es nicht gleich über den großen „Teich“ gehen. Stattdessen wagt sie den Schritt über den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich. Die Ex-Panthers-Leistungsträgerin hat mit den Sheffield Hatters in der 1. Englischen-Basketballliga einen neuen Club gefunden. Zusätzlich feierte sie zuletzt mit der U23-Nationalmannschaft im 3x3-Modus in der Nations-League in Ungarn einen großen Erfolg.