Die 2. Bundesliga ist Geschichte für die Panthers-Academy. Der OSC zieht seine zweite Basketball-Mannschaft in die 1. Regionalliga zurück. FOTO: Michael Gründel Scheidemann weg, Spielerinnen enttäuscht OSC zieht Panthers-Academy aus 2. Basketball-Bundesliga zurück Von Johannes Kapitza | 05.05.2022, 12:56 Uhr

Bewegte Zeiten beim Osnabrücker Sportclub: Am Donnerstag hat der Verein bekanntgegeben, dass er seine zweite Mannschaft aus der 2. Basketball-Bundesliga zurückzieht. Trainer Mika Scheidemann hat den Verein Ende April verlassen, dafür wurde Aleksandar Cuic als Coach der Panthers „langfristig“ gebunden. Was der OSC nicht schrieb: Der Rückzug der zweiten Mannschaft in die 1. Regionalliga sorgt im Team für massive Enttäuschung und Ärger hinter den Kulissen.