Live: Do., 19:00 Uhr Am Donnerstag ab 19 Uhr im Liveblog Hinspiel um Bronze: Girolive-Panthers sind bei Alba Berlin zu Gast Von Sven Stahmann | 19.04.2023, 14:23 Uhr

Die Girolive-Panthers werden am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr bei Alba Berlin zu Gast sein. Dann gilt es, im ersten von zwei Spielen um Platz drei in der Basketball-Meisterschaft vorzulegen. In der Sömmeringhalle finden bis zu 2346 Zuschauer Platz – für die Osnabrückerinnen ist es also ein ganz besonderes Spiel.