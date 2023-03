Topscorerin: Die Angels aus Nördlingen bekamen Panthers-Spielerin Frieda Bühner (am Ball) nicht in den Griff. Foto: Franz Schulte up-down up-down Reichert und Brennecke verletzt Kampf, Disziplin und Bühner: Panthers starten siegreich in die Playoffs Von Sven Stahmann | 27.03.2023, 06:45 Uhr

Die Girolive-Panthers gewinnen auch das vierte Auswärtsspiel im gut 500 Kilometer entfernten Nördlingen in dieser Saison – mit 63:60 (32:38) setzten sich die Osnabrücker Basketballerinnen im ersten Playoff-Spiel knapp bei den Eigner Angels durch. Damit kann das Team von Coach Aleksandar Cuic mit einem weiteren Sieg bereits am Freitag in eigener Halle das Playoff-Halbfinale erreichen.