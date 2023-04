Nicht voll, aber dennoch gut besucht: Die Sömmeringhalle beim Liga-Rückspiel der Panthers (in Rot) bei Alba Berlin. Foto: Franz Schulte up-down up-down Hinspiel im Kampf um Bronze Girolive-Panthers zu Gast bei Alba Berlin – vor über 2000 Fans? Von Sven Stahmann | 19.04.2023, 15:26 Uhr

An diesem Donnerstag treffen die Girolive-Panthers ab 19 Uhr auf Alba Berlin. In der Sömmeringhalle könnten bis zu 2346 Zuschauer auf den Rängen sitzen und für eine grandiose Atmosphäre sorgen. Die Osnabrücker Basketballerinnen wollen sich eine gute Ausgangslage verschaffen, um am Sonntag im Rückspiel vor den heimischen Fans Meisterschafts-Bronze bejubeln zu können.