In Keltern gab es für die Panthers um Milica Cuic (vorne, in Rot) gegen Agnieska Skobel und die Sterne nichts zu holen. FOTO: Harry Rubner Am Ende fehlen die Kräfte beim 63:73 Blitzstart reicht den Girolive-Panthers in Keltern nicht zum Sieg Von Johannes Kapitza | 20.02.2022, 18:02 Uhr

Die Girolive-Panthers haben in der Basketball-Bundesliga ihre achte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Ein Turbostart reichte beim deutschen Meister Rutronik Stars Keltern nicht zum dritten Sieg in Serie. Nach der Pause ließen die Kräfte nach, am Ende stand ein 63:73.