Ein Kraftakt, der Freude macht: Eva Rupnik bejubelte mit Merit Brennecke (Dritte und Vierte von links) den Verlängerungs-Sieg in Freiburg. FOTO: Achim Keller Nach Verlängerungs-Drama nach Keltern Panthers-Spielerin Rupnik: Gerne wieder Spiel nach 40 Minuten beenden Von Johannes Kapitza | 18.02.2022, 17:01 Uhr

Auch wenn den Girolive-Panthers am Mittwoch in Freiburg schon der dritte Sieg nach Verlängerung in dieser Bundesliga-Saison gelang, hat Eva Rupnik einen Wunsch: „Dass wir das nächste Spiel wieder nach 40 Minuten beenden.“