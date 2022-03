Giro Live Panthers vs.Capital Baskets Düsseldorf FOTO: Helmut Kemme Eichmeyer freut sich auf Herausforderung Wieder ein neuer Rhythmus: Panthers am Donnerstag in Nördlingen Von Johannes Kapitza | 09.03.2022, 17:27 Uhr

Vier Tage nach dem hart erarbeiteten Auswärtssieg in Saarlouis müssen die Girolive-Panthers erneut reisen: Am Donnerstag (19 Uhr) wollen die OSC-Frauen ihre Ausgangsposition vor den Playoffs in der Basketball-Bundesliga verbessern, während der Gegner erneut um die K.-o.-Runde kämpft.