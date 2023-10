Knappes 84:87 gegen Eisvögel Freiburg Panthers nach Auftakt-Niederlage angestachelt: „Wir wollen zurückschlagen“ Von Peter Vorberg | 01.10.2023, 10:50 Uhr Ein Spiel mit viel Kampf, das die Girolive-Panthers gegen Freiburg am Ende verloren. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Am Ende reichte es nicht ganz: Die Basketball-Frauen der Girolive-Panthers mussten sich zum Saisonauftakt in der Damen Basketball-Bundesliga (1. DBBL) den Eisvögeln Freiburg geschlagen geben. 84:87 hieß es am Ende eines Spiels, das positive und negative Erkenntnisse bereithielt.