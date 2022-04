Ernüchtert nach einer starken Saison: Die Panthers-Spielerinnen (von links) Samantha Fuehring, Eva Rupnik, Victoria Poros, Jill Townsend, Jenny Strozyk, Emma Eichmeyer und Frieda Bühner. FOTO: Johannes Kapitza Niederlage gegen Keltern um Bronze Ungeliebte Blumen und Platz vier für die Girolive-Panthers Von Johannes Kapitza | 24.04.2022, 17:10 Uhr

In der vergangenen Saison holten sich die Girolive-Panthers Silber (in der Meisterschaft) und Bronze (im Pokal) in Keltern ab. Am Samstag gab es im Enzkreis erneut Medaillen – allerdings nur für die Rutronik Stars, die sich mit dem 76:70 den dritten Platz in der Basketball-Bundesliga sicherten.