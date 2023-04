Die Girolive-Panthers um Frieda Bühner (am Ball) gewinnen Meisterschafts-Bronze gegen Alba Berlin. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Trotz Niederlage im letzten Spiel Girolive-Panthers krönen ihre Saison mit Meisterschafts-Bronze Von Sven Stahmann | 23.04.2023, 20:35 Uhr

Das letzte Spiel in der Saison 2022/23 verlief für die Girolive-Panthers wie die gesamte Spielzeit, wenn man sie im Rückblick betrachtet: Es gab zahlreiche Aufs und Abs. Am Ende zählt aber erstmal nur eins: Die Osnabrückerinnen sind das drittbeste Frauen-Basketballteam in Deutschland.