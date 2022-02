Will nach der Niederlage in Keltern zu Hause wieder mehr Erfolg haben: Milica Cuic (rechts). FOTO: Helmut Kemme Am Mittwoch gegen TK Hannover Panthers: Nach kurzer Regeneration das nächste wichtige Heimspiel Von Johannes Kapitza | 22.02.2022, 14:23 Uhr

Nach der Niederlage in Keltern geht es für die Girolive-Panthers Schlag auf Schlag weiter: Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfangen Osnabrücks Bundesliga-Basketballerinnen den Turn-Klubb Hannover, den sie mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnten.