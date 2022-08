Als Kapitänin führt Frieda Bühner die deutschen U18-Basketballerinnen bei der Europameisterschaft in Griechenland aufs Feld. FOTO: Archivfoto: Linas Zemgulis up-down up-down Erst Griechenland, dann USA Osnabrücker Basketballerin Bühner ist deutsche Kapitänin bei U18-EM Von Ansgar Maßbaum | 05.08.2022, 18:05 Uhr

Bevor es in die USA geht, hat Frieda Bühner noch eine Aufgabe in Europa zu erledigen: Die Osnabrücker Basketballerin spielt mit der deutschen U18-Nationalmannschaft bei der EM in Griechenland.