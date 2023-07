Frida Bühner bei der U19-Basketball-WM gegen das Team aus Mali in Aktion. Foto: Privat up-down up-down Kapitänin bei U19-WM in Madrid Frida Bühner: Eine Osnabrücker Basketballerin mischt Europa auf Von Ansgar Massbaum | 31.07.2023, 12:21 Uhr

Der Sommer ist für Basketballerinnen eigentlich freie Zeit. Nicht so für die Osnabrückerin Frieda Bühner. Die Forward-Spielerin der Girolive-Panthers hat mit der U19-Nationalmannschaft des DBB gerade die WM in Spanien hinter sich gebracht. Und mit der U20 ist sie in Rumänien unterwegs.