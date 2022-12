Den nächsten Anlauf auf einen Sieg nimmt die zuletzt überragende Noortje Driessen (am Ball) mit den Panthers. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down „Müssen ein Spiel mal abrunden“ Die Girolive-Panthers wollen lieber Punkte als das nächste Lob Von Johannes Kapitza | 16.12.2022, 07:15 Uhr

Gut gespielt, aber am Ende doch nicht gewonnen. So erging es den Bundesliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers in den vergangenen Wochen. Gegen die TK Hannover Luchse soll mehr als nur ein „moralischer Sieg“ gefeiert werden.