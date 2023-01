Double-Double: Marie Reichert (am Ball) erzielte 13 Punkte und holte zudem elf Rebounds für die Panthers. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Nach 80:65 gegen Eisvögel Freiburg Die Girolive-Panthers nehmen Kurs auf die Playoffs Von Sven Stahmann und Jarla Barthold | 30.01.2023, 07:00 Uhr

Die Dreier fallen wieder. Und obwohl die Girolive-Panthers in der DBBL gegen die Eisvögel Freiburg wieder etwas schwächere Phasen hatten, gewannen sie am Ende klar mit 80:65 (45:30). Durch den Sieg stehen die Osnabrücker Basketballerinnen so gut wie sicher in den Playoffs.