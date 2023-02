Grund zur Freude: Das Pokal-Finalturnier der Basketball-Frauen findet in Osnabrück statt - die Girolive-Panthers spielen auf heimischem Parkett. Foto: Helmut Kemme up-down up-down OSC erhält den Zuschlag Pokal-Finalturnier der Basketball-Frauen findet in Osnabrück statt Von Sven Stahmann | 02.02.2023, 13:37 Uhr

Osnabrück, Osnabrück, wir bleiben in Osnabrück: Die Girolive-Panthers dürfen beim Pokal-Finalturnier am 18. und 19. März auf heimischem Parkett in der OSC-Halle spielen.