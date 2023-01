Was ist drin gegen die Eisvögel? Panthers-Center Merit Brennecke ist sich sicher: „Wir sind das bessere Team“ Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down 29.01.: Girolive Panthers vs. Eisvögel Freiburg Panthers-Centerin Brennecke: Freiburg ist auf keinen Fall eine Übermacht und | 26.01.2023, 16:00 Uhr Von Alexander Kruggel Sven Stahmann | 26.01.2023, 16:00 Uhr

Nach der bitteren 57:63-Heimniederlage gegen den Herner TC lautet der nächste Panthers-Gegner in der Basketball-Bundesliga (DBBL) Eisvögel USC Freiburg. Um die Südlichter am Sonntag auf heimischem Parkett in Osnabrück zu schlagen, braucht es in erster Linie eines: neues Selbstvertrauen.