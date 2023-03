Stimmungsvoll wird es in der OSC-Halle zugehen, wenn das Top Four im DBBL-Pokal steigt. Foto: Michael Gründel up-down up-down Live: So., 13:00 Uhr Wer holt sich den DBBL-Pokal? Basketball Top Four in Osnabrück: Die Finalspiele am Sonntag im Liveblog Von Sportredaktion | 16.03.2023, 12:53 Uhr

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März 2023, findet in Osnabrück das Top Four im deutschen Basketball-Pokal statt. Wer holt sich den DBBL-Pokal? In unserem Liveblog am Sonntag ab 12.30 Uhr erfahren Sie es.