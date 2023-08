„Schneller Basketball“ bleibt Spielstil Acht Neuzugänge: Girolive-Panthers starten runderneuert in die Vorbereitung Von Ansgar Maßbaum | 07.08.2023, 12:23 Uhr Osnabrücks Stella Tarkovicova (am Boden) bleibt den Panthers erhalten. Foto: Franz Schulte up-down up-down

Die Osnabrücker der Girolive-Panthers machen sich so langsam startklar und steigen am 21. August in die Vorbereitung auf die Saison in der Basketball-Bundesliga ein. Personell ist das Team von Headcoach Aleksandar Cuic längst runderneuert.