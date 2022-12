Kommentierte am Mittwochabend sein letztes Spiel: Béla Réthy. Foto: ZDF/Torsten Silz up-down up-down TV-Kritik zum Karriereende Reporter-Legende sagt Tschüss: Ein echter Réthy zum Abschluss Eine Kolumne von Malte Goltsche | 14.12.2022, 22:14 Uhr

Am Tag seines 66. Geburtstages beendete Béla Réthy mit der Übertragung des WM-Halbfinales zwischen Frankreich und Marokko am Mittwoch seine lange Karriere als Live-Reporter. Ehrlicherweise hätte man ihm einen anderen Abschied gegönnt als bei dieser weitestgehend seelenlosen WM in Katar. Doch Réthy machte das Beste draus.