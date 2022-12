Die Argentinier stehen im Finale. Foto: imago images/Ulmer/Teamfoto up-down up-down Fußball-WM in Katar WM live: Argentinien zieht ins Finale ein - 3:0 gegen Kroatien Von Alexander Barklage | 13.12.2022, 09:15 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Dienstag zog Argentinien als erste Mannschaft ins WM-Finale ein. Messi und Co. besiegten Kroatien im Halbfinale mit 3:0. Am Mittwoch spielt dann Frankreich gegen Marokko. Verfolgen Sie die WM mit unserem Liveticker und verpassen Sie nichts.