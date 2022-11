15.11.2022, Doha Katar Qatar Stadium 974 Doha 4 days before the city hosts the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fu Foto: imago/Moritz Müller up-down up-down Schauspiel und Schurkenstück Vorwürfe bis heute ungeklärt: Die schmutzige WM-Vergabe nach Katar Von Frank Hellmann | 16.11.2022, 16:40 Uhr

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wie konnte eines der größten Sport-Events der Welt überhaupt in das Land gehen, das wegen Verstößen gegen die Menschenrechte stark in der Kritik steht? Und warum sind die Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe bis heute nicht aufgeklärt?