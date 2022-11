Das deutsche Team trifft zum Auftakt der WM auf Japan. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Fußball-WM in Katar Liveticker: Auftaktspiel des DFB-Teams - Deutschland gegen Japan Von Alexander Barklage | 08.11.2022, 14:27 Uhr

Zum Auftakt der WM in Katar trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe E auf Japan. Das Spiel wird am 23. November, 14 Uhr im Khalifa International Stadium angepfiffen. Hier geht es zum Liveticker.