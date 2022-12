Lionel Messi (M) möchte sich den Traum des WM-Titels in Katar erfüllen. Foto: imago-images/Kyodo News up-down up-down Fußball-WM in Katar WM live: Erstes Halbfinale - wer zieht ins Endspiel ein? Argentinien oder Kroatien Von Alexander Barklage | 13.12.2022, 09:15 Uhr | Update vor 36 Min.

Am Dienstag und Mittwoch stehen die beiden Halbfinal-Partien der WM an. Heute kämpfen zunächst Argentinien und Kroatien um den Finaleinzug. Am Mittwoch dann Frankreich und Marokko. Verfolgen Sie die WM mit unserem Liveticker und verpassen Sie nichts.