Homosexualität steht in Katar noch unter Strafe. Foto: imago/News Images up-down up-down Videointerview mit Experte Gerdes NOZ-Sportchefin in Katar: LGBTQI+-Gesellschaft führt ein Leben in Angst Von Susanne Fetter | 18.11.2022, 15:56 Uhr

Durch die anstehende WM rückt auch die LGBTQI+-Gesellschaft in Katar in den Fokus. Wie kann es gelingen, dass Vertreter des Emirats Homosexualität nicht mehr als „geistigen Schaden“ abtun? NOZ-Sportchefin Susanne Fetter hat sich eine Woche lang in Katar umgesehen und anschließend mit Experte Jonas Gerdes über dieses Thema gesprochen.