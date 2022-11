Bunt und speziell: 974 Schiffscontainer geben dem Stadion in Doha seinen Namen. Foto: Susanne Fetter up-down up-down NOZ-Sportchefin unterwegs in Katar Ein Stadion aus Containern und Bäume in der Wüste - wie nachhaltig ist die WM eigentlich? Von Susanne Fetter | 11.11.2022, 06:30 Uhr

Das Stadion „974“ ist eine einmalige Konstruktion. Es besteht aus Schiffscontainern und ist komplett recyclebar. NOZ-Sportchefin hat es vor Beginn der Fußball-WM in Doha besichtigt und sich gefragt: Ist wirklich alles so nachhaltig in Katar? Und was passiert mit den acht Arenen nach der WM?