Ecuador schlug Katar im Eröffnungsspiel 2:0. Foto: IMAGO IMAGES/Pro Shots up-down up-down Umstrittene WM in Katar Trübe Quoten: So viele Menschen haben das Eröffnungsspiel in Katar geschaut Von dpa | 21.11.2022, 10:43 Uhr

Die WM in Katar hat begonnen – doch die Diskussion um die Menschenrechtslage im Land dominiert. Das zeigt sich auch in der TV-Quote. So viele Menschen haben am Sonntag beim Spiel Ecuador gegen Katar eingeschaltet.