Interview vor dem WM-Auftakt Deutschlands Mittelstürmer Füllkrug: Würde mich immer aufstellen Von Tilmann Mehl | 22.11.2022, 15:52 Uhr

Am Mittwoch (14 Uhr) startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Fußball-WM in Katar. Werder Bremens Mittelstürmer Niclas Füllkrug steht zwar überraschend im deutschen Aufgebot - will sich bei dem Turnier aber nicht verstecken.