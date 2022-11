Kritik an allen Ecken – wie hier auf dem Plakat im Fanblock von Union Berlin im Duell mit Feyenoord Rotterdam. Foto: imago/Matthias Koch up-down up-down Muras-Kolumne Warum wir nicht von der WM abreisen sollten Eine Kolumne von Udo Muras | 22.11.2022, 16:39 Uhr

Nach dem Start ebbt die Kritik an manch Umständen bei der WM in Katar nicht ab - im Gegenteil. Während mancher deutsche Fußballfan die Abreise der deutschen Mannschaft fordert und wenig mit der WM zu tun haben will, weist unser Kolumnist Udo Muras darauf hin, dass der großem Fokus auf die Menschenrechtsverletzungen auch positive Folgen haben.