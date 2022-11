Die Nationalspieler vor dem missglückten WM-Start. Foto: imago/Ulmer up-down up-down Kommentar Zum Mund-zu-Zeichen der Nationalspieler: Echte WM-Helden machen mehr Meinung – Benjamin Kraus | 23.11.2022, 17:03 Uhr

Mund zu: So lautete das Zeichen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim ersten Spiel der Weltmeisterschaft gegen Japan nach der untersagten Verwendung der One-Love-Binde. Das ist zu wenig, wie so vieles an diesem Nachmittag, findet NOZ-Sportredakteur Benjamin Kraus.