Friedrich Merz rät den deutschen Fußballfans, sich bei der WM in Katar an die Gesetze des Emirats zu halten. Archivfoto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down „Keine politische Veranstaltung“ Merz lehnt WM-Boykott ab – und mahnt die deutschen Fußball-Fans Von dpa | 18.11.2022, 07:29 Uhr

Am Sonntag startet in Katar die umstrittene Fußballweltmeisterschaft in Katar. CDU-Chef Friedrich Merz will sich das Turnier anschauen. Gleichzeitig rät der CDU-Politiker den Fans vor Ort, sich an die dortigen Gesetze zu halten.