Auch in Deutschland gibt es lautstarken Widerstand gegen die Zustände bei der WM in Katar. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur up-down up-down Nur wenige Tage vor Turnier Bizarre Aussage von Katars WM-Botschafter: Homosexualität ein „Schaden des Geistes“ Von Kim Patrick von Harling | 07.11.2022, 23:01 Uhr

Die Weltmeisterschaft in Katar ist wohl das am heftigste diskutierte Turnier in der Fußball-Historie. Der WM-Botschafter Khalid Salman sorgt mit einer Aussage für heftiges Kopfschütteln.