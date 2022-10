Glitzernde Arena: Im Lusail-Stadion finden sechs Gruppenspiele statt, dazu ein Achtel-, ein Viertel-, ein Halbfinale und das Endspiel dieser WM. Die Arena fasst 80000 Zuschauer. Foto: Susanne Fetter up-down up-down Mit Videos und Bildern aus Doha NOZ-Sportchefin unterwegs in Katar: Und hier soll die Fußball-WM stattfinden!? Von Susanne Fetter | 21.10.2022, 07:00 Uhr

In einem Monat beginnt die Fußball-WM in Katar. Es wird das erste Turnier dieser Art sein, das im Winter stattfindet, das erste in einem arabischen Land. Eine Woche lang war NOZ-Sportchefin Susanne Fetter vor Ort und hat sich umgesehen. Ihre Eindrücke wird sie in den Tagen bis zum Start des Turniers auf noz.de wiedergeben.