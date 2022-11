Wolkenkratzer in Doha. Foto: imago/Panthermedia up-down up-down Interview mit Sebastian Sons Islam-Experte: Die WM in Katar steht als Symbol für die Gier im Fußball Von Susanne Fetter | 17.11.2022, 07:00 Uhr

Mit Katar findet die Fußball-WM erstmals in der arabischen Welt statt. Die Kritik ist groß - immer berechtigt? NOZ-Sportchefin Susanne Fetter war in Katar und hat dort Islamwissenschaftler Sebastian Sons getroffen. Zurück in Deutschland verabredeten sie sich noch einmal zum Gespräch.