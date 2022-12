Politische Kontroversen und sportliche GLanzleistungen: Was bleibt von der WM in Katar? Symbolfoto: imago images/Nordphoto/Bratic up-down up-down WM 2022 in Katar Fast vorbei: Was bleibt von der WM in Katar? Von Günter Klein | 16.12.2022, 17:23 Uhr

Die Fußball-WM bringt alle zusammen. Nicht so in Katar: Die WM 2022 war von hitzigen Debatten geprägt. Was bleibt am Ende von dem umstrittenen Turnier?