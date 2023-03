Die Zeit als Bayern-Trainer endete für Julian Nagelsmann abrupt. Foto: dpa/Marius Becker up-down up-down Muras-Kolumne Trainerwechsel beim FC Bayern München: Krise ist ab Platz zwei Eine Kolumne von Udo Muras | 28.03.2023, 14:32 Uhr

Auf das vorzeitige Aus von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer hätte unser Kolumnist Udo Muras gewettet. Zu utopisch waren die Erwartungen an dessen Fünf-Jahres-Vertrag. Während Nagelsmann nun seine Fehler reflektieren will, sollte das auch der FC Bayern tun und sich in Zukunft etwas mehr Zeit bei der Trainersuche nehmen – sind die Fehlgriffe des Klubs doch legendär.