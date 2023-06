Ein Klassenunterschied war im Hinspiel erkennbar: Der VfB bezwang den HSV klar mit 3:0. Foto: imago images/Pressefoto Baumann up-down up-down Live: 20:45 Uhr Hamburg muss ein 0:3 aufholen Im Liveticker: Gelingt dem HSV im Relegations-Rückspiel gegen Stuttgart das Wunder? Von Sportredaktion | 05.06.2023, 10:55 Uhr

Nach der 0:3-Hinspielpleite gegen den VfB Stuttgart muss der Hamburger SV im Relegations-Rückspiel am heutigen Montag (20.45 Uhr) ein kleines Fußballwunder schaffen, um doch noch in die Bundesliga aufzusteigen. Ob es gelingt? Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker aus dem Hamburger Volksparkstadion.