Bundesliga Zwei Westduelle zum Auftakt: Köln vs. Schalke, BVB vs. Bayer Von dpa | 17.06.2022, 13:26 Uhr

Mit zwei Westduellen und insgesamt vier Heimspielen starten die sechs NRW-Clubs in die am 5. August beginnenden neue Saison in der Fußball-Bundesliga. In dem am Freitag veröffentlichen Spielplan erwartet Vizemeister Borussia Dortmund zum Auftakt Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, Aufsteiger FC Schalke 04 tritt beim 1. FC Köln an.