2. Liga Zwei Uzun-Tore: 17-Jähriger belohnt Nürnbergs Aufholjagd Von dpa | 06.08.2023, 15:56 Uhr

Am Tag der Elfmeter hat der 17-jährige Can Uzun den 1. FC Nürnberg mit seinen ersten zwei Profitoren vor einem totalen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt.