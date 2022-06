ARCHIV - Joseph Blatter (l) und Michel Platini müssen sich in der Schweiz wegen des Vorwurfs des Betrugs und weiterer Delikte vor Gericht verantworten. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Marcus Brandt Prozess in der Schweiz Zwei Millionen Franken: Blatter und Platini vor Gericht Von dpa | 08.06.2022, 09:18 Uhr

Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen Joseph Blatter und Michel Platini in der Schweiz. In einem Monat soll das Urteil fallen. Die Seite des Franzosen hofft auf Entlastung durch Zeugen.