Frauen-Bundesliga Zuschauer-Anstieg in der Frauen-Bundesliga Von dpa | 08.06.2023, 01:10 Uhr

Der Zuschauer-Schnitt in der Frauen-Bundesliga ist in der Saison 2022/23 deutlich gestiegen. Insgesamt 359.404 Fans verfolgten die Fußballspiele in der vergangenen Saison live im Stadion, wie der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte.