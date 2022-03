Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Fussball Zahlreiche Coronafälle bei Rot-Weis Essen: Partie abgesagt Von dpa | 01.03.2022, 15:44 Uhr | Update vor 27 Min.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen muss wegen zahlreicher Coronafälle eine Zwangspause einlegen. Wie der Tabellenführer der West-Staffel am Dienstag mitteilte, befindet sich „eine zweistellige Anzahl an Spielern in Quarantäne“. Ein Großteil davon sei mit dem Virus infiziert. Zudem weisen drei weitere Spieler, deren Testergebnisse noch ausstehen, Symptome auf.