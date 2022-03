Cristiano Ronaldo FOTO: Pedro Correia K.o.-Spiele Worum es in der WM-Qualifikation in dieser Woche geht Von dpa | 29.03.2022, 04:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Sowohl in Europa als auch in Afrika geht es in K.o.-Spielen um sieben Plätze für die Fußball-WM in Katar. Bis zur Auslosung gibt es weitere Partien, längst nicht alle Tickets sind dann schon vergeben.